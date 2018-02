Amtseinführung von Harald Schafferhans

1 / 1

Foto: Foto: CHRISTIAN STURM

Die Wiesentheider Nikolaus-Fey-Grund- und Mittelschule hat ihren neuen Konrektor Harald Schafferhans in einer Feierstunde in sein neues Amt eingeführt. Schafferhans war zuletzt als Konrektor an der Grundschule Marktbreit tätig, wo er im vergangenen halben Jahr auch den pensionierten Schulleiter vertrat. Schulrat Veit Burger skizzierte den Lebensweg des neuen Konrektors und wünschte ihm alles Gute. Schafferhans betonte, dass für ihn an erster Stelle die Arbeit mit den Schülern stehe. Er wolle Schule gestalten und zu einem lebenswerten Lern- und Lebensraum machen. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Schülern der Klassen 3a und 3c, unter der Leitung von Karin Kößling, vom Lehrerchor der Nikolaus-Fey-Schule und vom Duo Rektor Heinz Dürner und Personalratsvorsitzendem Andreas Liebald, die dem neuen Amtsinhaber ihre Wünsche in einem umgedichteten Lied von Elvis Presley überbrachten. Schafferhans wurde im Grußwort des Schulverbandsvorsitzenden, Bürgermeister Werner Knaier ebenso willkommen geheißen wie in der Ansprache der Elternbeiratsvorsitzenden Bianca Roth und Claudia Lang.