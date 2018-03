Nach den Beratungen hatte es nur noch kleine Veränderungen gegeben. Mit 20 zu sechs Stimmen – Jutta Wallrapp, Elvira Kahnt, Manuel Müller, Klaus Christof und Wolfgang Popp fehlten – beschloss der Kitzinger Stadtrat nach insgesamt neun Stellungnahmen der Fraktionen und Gruppen den 74 Millionen Euro umfassenden Haushalt für das Jahr 2018.

Das Investitionsprogramm für das laufende und die nächsten drei Jahre bis 2021 bezeichnete Stadtkämmerin Monika Erdel als „sehr ambitioniert, aber solide finanziert“. Die Stadt schaue auf geordnete Verhältnisse bei ihren Finanzen.

Rücklagen schwinden

Um die Investitionen in Höhe von 63,5 Millionen Euro zu stemmen, müssten zwar weder die Steuern erhöht noch soziale Leistungen gestrichen werden, doch schwinden die Rücklagen um 6,0 auf nur noch 8,2 Millionen Euro. Die Nettokreditaufnahme, neue Schulden minus Tilgungen, soll in diesem Zeitraum aber nur um 0,5 auf 12,5 Millionen Euro steigen.

Bei den Steuereinnahmen, die 83 Prozent des Landesdurchschnitts betragen, zeige sich deutlich, dass Kitzingen in Bayern zu den strukturschwächeren Räumen mit besonderem Handlungsbedarf zähle, so Erdel. Sie appellierte deshalb an den Stadtrat, die verfügbaren Ressourcen „wirtschaftlich und sparsam einzusetzen.“

Derzeit sei für die nachfolgenden Haushalte ein gewisser Spielraum vorhanden, ohne dass gleich die Überschuldung drohe. Dennoch mahnte Erdel: „Wir bitten Sie, sich das bei allen ihren Entscheidungen vor Augen zu führen.“

Eine gute Vorbereitung durch die Stadtkämmerei nannte Oberbürgermeister Siegfried Müller „als Grundlage, die Haushaltsberatungen ordentlich abwickeln zu können“. Der Haushalt habe „eine Summe, die für die Stadt Kitzingen eine Herausforderung darstellt“.

Auf einem guten Weg

Erfreulich sei, dass bei den Steuereinnahmen ein Plus zu verzeichnen sei. Auf einem guten Weg sieht Müller die Stadt bei der Modernisierung der Schulen und Erweiterung der Kindergärten bei steigendem Bedarf. Notwendig sei auch die Erweiterung des Rathauses.

„Die räumliche Situation zwingt uns zum Handeln, um den Mitarbeitern ein besseres Arbeiten zu ermöglichen“, begründete er diese anstehende Investition. Auch für die dringende Lösung der Probleme im Notwohngebiet in der Egerländer Straße stünden Gelder zur Verfügung, um in diesem Jahr handlungsfähig zu sein.

Zwar fülle sich die wirtschaftliche Hochphase auch den Stadtsäckel, da jeder neu entstehende Arbeitsplatz den Einkommenssteueranteil erhöht, sagte Müller, doch sei die Verwaltung bei ihren Bauprojekten deswegen auch mit steigenden Preisen konfrontiert.

Ebenso gestalte sich auf dem Arbeitsmarkt die Suche nach neuem Personal mitunter als schwierig.