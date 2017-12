Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagvormittag eine 23-jährige Frau in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Die Frau war laut Polizeibericht in der Heinrich-Fehrer-Straße in Kitzingen beim Überqueren des dortigen Zebrastreifens vom BMW einer 26-jährigen Frau mit dem Außenspiegel erfasst worden. Der Schaden am Auto beträgt 1000 Euro.