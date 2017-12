DETTELBACH vor 42 Minuten

Am Parkplatz BMW angefahren

Am Mittwochnachmittag parkte eine 38-Jährige ihren schwarzen BMW auf dem Lidl-Parkplatz am Sportplatz in Dettelbach. Nach ihrem Einkauf stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die Heckseite des BMW gestoßen war und einen Schaden von 1000 Euro angerichtet hatte. Hinweise an die Polizei in Kitzingen: Tel. (0 93 21) 14 10.