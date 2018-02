1 / 1

(ppe) Traditionsgemäß haben die Birkhöfer Altweiber die Herrschaft über das Iphöfer Rathaus übernommen. In charmanter Weise wiesen die Altweiber mit Reimen und Liedern auf die kommenden Festjubiläen 100 Jahre Freistaat Bayern und 300 Jahre Rathaus Iphofen hin, heißt es in einer Pressemitteilung. Dem Anlass angemessen kamen die Damen in Dirndl und auch die Herren mussten sich der bayerischen Kleiderordnung beugen. Waltraud Müller