Alle ausgeflogen?

„Das ist ungefähr so, als dürfte der FC Bayern nur noch in der Halle trainieren.“ Manfred Schaub vom „Kleintierzuchtverein B1101 Kitzingen & Umg. 1889 e.V.“ bringt es auf den Punkt: Die Stallpflicht für Nutzgeflügel in Bayern, bedingt durch Vogelgrippefälle im Freistaat, betrifft auch die ambitionierten Zuchtvereine, nicht nur die Großbetriebe.

Sämtliche Geflügelschauen: weiterhin gestrichen. Die des Kleintierzüchtervereins Großlangheim im Dezember war bereits entfallen. Werbeveranstaltungen oder Tage der offenen Tür: aktuell undenkbar. Die damit verbundenen, überlebenswichtigen Einnahmen der Vereine? Bleiben aus. „Unser Hobby ruht derzeit“, bedauert der Vorsitzende Uwe Hartmann. „Wir leiden mit unseren Tieren.“ Manfred Schaub erklärt: „Der Unterschied zwischen einem Halter und Züchter ist, dass wir besonderen Wert darauf legen, dass es den Tieren so gut wie möglich geht.“ Aber von Gänsen über Tauben bis hin zu Fasanen: Sie alle müssen im Stall bleiben, Auslauf an der frischen Luft Fehlanzeige.

Das habe weitreichende Folgen: Die Bestände müssten aus Platzgründen verkleinert werden und die Tiere würden in ihrer optimalen Entwicklung beeinträchtigt. „Unsere Tiere sind den Freilauf gewöhnt. Dann können sie sich auch ihr Futter selbst suchen, was natürlicher ist“, erklärt Hartmann. Mit diesen Tieren, nach Monaten im Stall, die begehrten Preise bei Geflügelschauen zu gewinnen, könne schwierig werden. „Andere Tiere, die die Stallhaltung sowieso gewöhnt sind, werden durch die aktuelle Situation nicht so sehr beeinträchtigt“, ergänzt Manfred Schaub. Man fürchte ein wenig um die Konkurrenzfähigkeit. „In anderen Gebieten in Deutschland ist die Stallpflicht mittlerweile wieder aufgehoben. Ich kann mir aber eigentlich kaum vorstellen, dass es dort überhaupt keine Wildvögel gibt, die vielleicht mit dem Virus infiziert sind“, ist Hartmann skeptisch.

Trotz Preisen und Anerkennung sehen die Züchter ihre Aufgabe in erster Linie in der Erhaltung der Rassen. Die Zucht weiter voranzutreiben, sei aufgrund der aktuellen Lage aber kaum sinnvoll. Viele Vereine gingen daran zu Grunde. „Einige ältere Menschen können den Mehraufwand der Stallhaltung nicht bewältigen und hören auf. Andere steigen auf kleinere Tiere um, weil das in so einem Fall einfacher ist. Dadurch schrumpft die Artenvielfalt in den Vereinen“, bedauert Hartmann. Die Zahl der verschiedenen Arten bei den Geflügelschauen sei in den letzten Jahren stark zurückgegangen.

Das bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz weist darauf hin, dass es weiter völlig unklar ist, wann das Aufstallungsverbot aufgehoben wird. Die Veterinärämter setzen die Vorschriften vor Ort um: „Es ist uns Amtstierärzten durchaus bewusst, dass dies aus Tierschutzsicht keine schöne Maßnahme ist“, betont Dr. Uwe Knickel, Leiter des Kitzinger Veterinäramts. Solange aber weiter Fälle der Geflügelpest auftreten, müssten die strengen Regelungen aufrecht erhalten werden. Zuletzt waren infizierte Tiere im Landkreis Neustadt/Aisch, in Hof und in Regensburg entdeckt worden.

Schon seit November werden deshalb bayernweit die Tiere so gut wie möglich abgeschottet, um weitere Vogelgrippefälle zu verhindern. Nach dem aktuellen Forschungsstand geht die größte Gefahr von erkrankten Wildvögeln aus, die hauptsächlich durch Kot andere Tiere infizieren könnten. Deshalb ist ein überdachter Stall besonders wichtig. Doch auch indirekt könnte der Kontakt zustande kommen: Durch Dreck an den Schuhen ist es denkbar, dass der Mensch unwissend zum Viren-Taxi wird.

„Wir können deshalb auch niemanden in die Ställe lassen“, so Hartmann. So sei es schwer bis unmöglich, sich als Verein zu präsentieren. Häufig wären erste Kontakte zu zukünftigen Mitgliedern bei den Veranstaltungen entstanden, wo den Besuchern die Tiere hautnah präsentiert wurden. Oder jemand habe spontan gespendet, um den Verein zu unterstützen. Das alles liegt aktuell in weiter Ferne.

Besonders wurme es die Mitglieder, wie wenig öffentlich kommuniziert und informiert wird. „Wir haben keinen Einblick in die Forschung. Es ist auch nie bekannt, wie viele Tiere eines Betriebs wirklich erkrankt waren, bevor ganze Bestände getötet werden. Wir wissen nicht, wie gefährlich die Krankheit wirklich ist“, klagt Hartmann. Die Großbetriebe seien eher im Fokus von Politik und Öffentlichkeit. „Für die Kleintierzüchter gibt es scheinbar einfach keine Lobby.“

Trotzdem bliebe nichts anderes übrig, als sich an die Vorschriften zu halten. „Nebenan ist das Versuchszentrum für Geflügelhaltung. Wenn wir da etwas auslösen würden, dann wäre die Hölle los. Da könnten wir hier nächstes Jahr Radieschen anbauen.“

Trotz der schwierigen Lage lässt sich der Verein aber nicht entmutigen. „Auch wenn wir uns ungern beugen“, gibt Uwe Hartmann zu. Einige Mitglieder nutzen den Leerstand der Volieren für Umbau und Modernisierung. „Wir versuchen, aus dem Schlechten etwas Gutes zu machen.“ Das freut sicher auch die Tiere, wenn sie endlich wieder nach draußen dürfen.