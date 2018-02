Alle Nachwuchsmusikanten haben bestanden

Beim Musikverein in Willanzheim hatten die Nachwuchsmusikanten ihren großen Tag: Die Juniorprüfung stand an.

Diese Prüfung ist der erste Schritt hin zum „fertigen“ Musikanten und zeigt die Lernfortschritte auf. In diesem Jahr konnten erstmals auch erwachsene Musikschüler an der Prüfung teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wochenlang haben sich die Prüflinge sowohl in praktischen als auch in theoretischen Unterrichtsstunden darauf vorbereitet. Es wurden Tonleitern geübt, Musikstücke einstudiert und auch Wissenswertes rund um die Musiktheorie gelernt: Notennamen und -werte, Vorzeichen, Pausenzeichen und Gehörbildung standen auf dem Programm.

Dann war es soweit: Samstagvormittag stand erst die theoretische Prüfung an, danach wurden die eingeübten Musikstücke und Tonleitern vor einer Fachjury (Siegfried Graf, Kreisdirigent und Isabel Mauckner, staatlich anerkannte Dirigentin und Dirigentin der „jungen Breitbachtaler“) vorgetragen.

Und es hat sich gelohnt: Alle elf Schüler aus allen Altersklassen haben ihre Prüfung bestanden und dürfen somit das Juniorabzeichen tragen.

Dieses Können werden sie nun auch beim Frühjahrskonzert am Samstag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Karl-Knauf Halle in Iphofen unter Beweis stellen.