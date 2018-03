MARKTBREIT vor 1 Stunde

Alkoholisierter Autofahrer

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend in der Schlesierstraße in Marktbreit wurde bei einem 50-jährigen Pkw-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Alkotest zeigte einen Wert von umgerechnet 1,5 Promille, teilt die Polizei mit. Von dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.