Albertshöfer rüsten sich für Jubiläumsjahr

Die Albertshöfer rüsten sich für die Jubiläumsfeierlichkeiten: Der eigens eingerichteter Festausschuss hat viel zu tun. Und auch im Gemeinderat spielten das Jubeljahr eine Rolle.

Er beauftragte für Ortseingangssteine, die an vier Standorten aufgestellt werden, die Kitzinger Firma Naturstein Brumme und die Bauschlosserei Engel aus Fröhstockheim. Die Fundamente wird der Bauhof bauen - die vier Ortseingangssteine sollen spätestens bis März stehen.

Das große Festwochenende soll eine Woche nach dem Weinfest über die Bühne gehen. Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird der Tag der offenen Gärtnereien am 15. April sein. Bei den Festlichkeiten werden der Jubiläumswein, das Jubiläumsbier und der Jubiläumssekt ausgeschenkt. Wie Bürgermeister Horst Reuther mitteilte, hat die Jagdgenossenschaft eine Spende von 2000 Euro für den Grenzgang im Jubiläumsjahr angekündigt.

Weitere Themen im Rat waren:

Die Gemeinde hat die Firma Kotschenreuther hat den Auftrag für die Glaserarbeiten bei der Neugestaltung der Fenster in der Gartenlandhalle erteilt. Dabei hätte es die Möglichkeit gegeben, die Fensterrahmen farbig statt weiß zu gestalten. Während Horst Reuther weiß bevorzugte, sprach sich Philipp Wenkheimer dafür aus, die 7000 Euro an Zusatzkosten in Kauf zu nehmen und die Fenster innen wie außen in grau zu halten.

Barbara Hügelschäffer vertrat die Meinung, die Fenster innen weiß und außen farbig sein könnte, doch dieser Vorschlag fiel bei sechs zu sieben Stimmen durch. Letztlich befürwortetet eine Mehrheit im Rat, die Fenster innen und außen weiß zu belassen.

Im Rahmen der Arbeiten wird in der Küche statt einem Fenster eine Türe eingebaut und die Notausgangstüre wird künftig zweiflügelig sein. Zudem wird im Herren-WC ein Fenster durch ein Blindscheiben-Paneel ersetzt.

Der SPD-Ortsverein mit Ratsmitglied Gerhard Uhl an der Spitze hatte beantragt, dass die Gemeinde keine Ausbringung von glyphosathaltigen Herbiziden auf gemeindeeigene Grundstücken mehr erlaubt.

Horst Reuther erläuterte, dass die Gemeinde beim Klärschlamm ansetzt und machte deutlich, dass der Klärschlamm ohne die Behandlung mit dem glyphosathaltigen Mittel Roundup in der jetzigen Form nicht mehr entsorgt werden könnte. Ein derartiges Verbot sei bei bestehenden Pachtverträgen nicht möglich, sondern es seien nur Hinweise möglich, meinte der Bürgermeister.

Gesundheitsgefährdend

Barbara Hügelschäffer wandte ein, dass ein solches Verbot der Gemeinde im Jubiläumsjahr gut zu Gesicht stehe und Gerhard Uhl verwies auf die gesundheitsgefährdende Wirkung von Roundup. Letztlich blieb der Antrag wirkungslos, da eine 2:10-Mehrheit den Antrag ablehnte.

Die Ratsrunde beschloss als Formalie die Satzung zur Aufhebung der Klarstellungssatzung der Gemeinde für den Teilbereich Steinbühl.

Die Ratsrunde nahm die gesetzliche Forderung zur Kenntnis und stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, dass ein Datensicherheitskonzept auf der Ebene der Verwaltungsgemeinschaft erarbeitet wird.