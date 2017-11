Aktion abgeschlossen

Die Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ hat bayernweit über 60 000 Menschen bewegt – so viele wie noch nie. Insgesamt radelten die Teilnehmer rund 18 Millionen Kilometer.

Wie die AOK mitteilt, haben in der Stadt und im Landkreis Würzburg (1320) sowie in den Landkreisen Main-Spessart (374) und Kitzingen (551) 2245 Beschäftige aus 371 verschiedenen Betrieben an der Aktion teilgenommen. Das sind in etwa genauso viele Teilnehmer wie vergangenes Jahr.

Bei der gemeinsamen Aktion von AOK und ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) gab es auch Preise zu gewinnen. Den regionalen Hauptpreis gewann Florian Schmitt aus Giebelstadt. Weitere Gewinner sind: Anja Mulzer aus Westheim, Maximilian Mahler aus Abtswind, Miriam Schwerdtner aus Würzburg, Jonas Benner aus Gerbrunn, Christian Meining aus Birkenfeld, Susann Walz aus Würzburg und Marc Überacker aus Würzburg. Die Preise wurden wie immer alle gesponsert und nicht aus AOK-Mitgliedsbeiträgen finanziert.