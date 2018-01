Akrobatische Jongleure im Flammenmeer

Als die beiden Feuerjongleure ihre spektakuläre Feuershow auf der Bühne vor der katholischen Pfarrkirche starten, hat sich das viel bevölkerte Winterdorf am Volkacher Marktplatz kurzzeitig geleert. Etwa 250 kleine und große Winterzauber-Fans verfolgen mit großen Augen die abenteuerliche Feuerschau des Duos Bilenko. Die lodernden Flammen in den Händen der Künstler, die durch das Dunkel der Nacht wie pfeilschnelle Sternschnuppen tanzen, zogen die Besucher in ihren Bann. Eine halbe Stunde lang sind die Sorgen des Alltags wie weggeblasen.

Mittelalterliche Musik nimmt die Zuschauer mit auf eine unterhaltsame Zeitreise. „Wir haben heute diese Musik gewählt, weil sie gut zum historischen Umfeld mit der Kirche passt“, erklärt Feuerjongleur Fritz Mack bei trockenem und für die Jahreszeit zu mildem Wetter. Seiner Kollegin Tatjana Bilenko wirft er brennende Keulen zu, der heiße Tanz hat begonnen.

Fritz und Tatjana leben in Nürnberg, arbeiten seit 18 Jahren auf der Bühne zusammen. Der Umgang mit Feuer ist nicht ganz ungefährlich. „Wir können uns da aufeinander verlassen“, erzählt Fritz. Brennende Seile schwingen vor den Köpfen der Menschen, die kurzzeitig beim Feuerschlucken den Atem anhalten. Vor allem die vielen Kinder sind fasziniert. Absperrbänder halten sie davon ab, näher zu kommen. Zum Schluss servieren die beiden professionellen Artisten ein paar Spezialeffekte mit blitzartigen Stichflammen und einem bezaubernden Funkenheer. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, lässt Fritz durchblicken, dass ihm der Umgang mit Feuer, Akrobatik und Humor auf den Leib geschneidert ist. Tatjana hat sich gleich nach ihrem Studium dazu entschlossen, Artistin zu werden.

Beide Akteure bekommen am Ende ihrer Darbietung den verdienten Lohn für eine unvergessliche Schau und das Winterdorf begann sich wieder zu füllen. Dort sorgten die „Mambo Cats“ mit poppigen Ohrwürmern für beste Partystimmung.