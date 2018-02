Aggressiver, alkoholisierter Autofahrer gefährdet Fußgänger

Am Freitag wurde der Polizei Kitzingen gegen 14.40 Uhr gemeldet, dass in Mainbernheim in der Herrnstraße ein Autofahrer aggressiv und viel zu schnell gefahren sei. Ein Fußgänger sei durch den rabiaten Autofahrer gefährdet worden. Nach kurzer Fahndung konnte der gesuchte Wagen schließlich in Mainbernheim geparkt gefunden werden.

Der Fahrer hatte sich inzwischen zum Schlafen in sein Bett gelegt, wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet. Er wurde durch die Streife geweckt und bereits dabei stellten die Beamten bei dem 55-jährigen Mann Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab 0,84 Promille. Da aufgrund eindeutiger Zeugenaussagen der Mann als Fahrer feststand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Den 55-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.