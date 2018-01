AfD stellt ihre Kandidaten auf

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat im Kreisverband Kitzingen-Schweinfurt in Nordheim in einer Aufstellungsversammlung einen Direktkandidaten für die Landtagswahl für den Stimmkreis 605 (Kitzingen) gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Direktkandidat wurde Diplom-Verwaltungswirt (FH) Christian Klingen, Vorsitzender des Kreisverbands Kitzingen-Schweinfurt, Bezirksvorsitzender Unterfranken und Mitglied des Landesvorstands Bayern, gewählt. Klingen wohnt im Markt Einersheim.

Anschließend fand auch in Nordheim die Aufstellungsversammlung für einen Direktkandidaten für die Bezirkswahl 2018 im Stimmkreis 605 (Kitzingen) statt. Dabei setzte sich die Generalsekretärin des Kreisverbands Kitzingen-Schweinfurt und die stellvertretende Schatzmeisterin des Bezirksverbands Unterfranken, Andrea Klingen aus Markt Einersheim, mit 11:3 Stimmen gegen den Mitbewerber Bernd Schuhmann aus Schwebheim durch.

Geleitet wurden die beiden Versammlungen von Georg Hock, Mitglied des Landesvorstands Bayern.