Adventsmusik rund um die Welt

Minus zwei Grad Außentemperatur, Schneefall, eine schöne Winterlandschaft draußen – und in der Kirche Adventsmusik auf hohem Niveau. Schöner kann der Advent nicht beginnen.

Über 50 Musiker und Sänger gaben Kompositionen und Arrangements aus aller Welt zum Besten beim Konzert der Gnadenkirche Wiesentheid in der Rüdenhäuser Pfarrkirche St. Peter und Paul. Dieses stand unter dem Motto „Adventsmusik aus aller Welt“, da ja auch die Weihnachtsbotschaft rund um die Welt ging, so Pfarrer Martin Fromm in seinen einleitenden Worten.

Eröffnet wurde das Konzert von Rachel Fromm an der Orgel mit einer italienischen Sonate „All Offertorio“. Die junge Organistin war weitere Male zu hören, teilweise auch zusammen mit der ebenfalls jungen Musikerin Rebecca Möhringer an der Altblockflöte. Alflöte und Orgel im Zusammenspiel: das waren Glanzpunkte im gut einstündigen Programm.

Von dem großen, gemischten Chor der Kantorei Gnadenkirche war bei der musikalischen Weltreise das „Tochter Zion“ aus Deutschland zu hören, ebenso wie „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ aus der Schweiz, „Joy to the world“ aus England, „Heilig – Hosanna“ aus Puerto Rico und „Uyingcwele“, ein begeisternder Zulu-Song aus Südafrika typisch, rhythmisch begleitet vom Schlagwerk.

Aushängeschild der Pfarrei

Die Kantorei mit ihren rund vierzig Sängern ist seit knapp fünfzehn Jahren das musikalische Aushängeschild der evangelischen Gemeinde Wiesentheid und wird seit elf Jahren von der Musiklehrerin Gabi Huber dirigiert.

Für einen sehr festlichen Klang im Konzert sorgte der Posaunenchor der evangelischen Pfarrei Rüdenhausen unter der Leitung von Reiner Bachner. Die zwölf Musiker intonierten internationale Arrangements wie „Hark, the Herald angels sing“ aus England, „Herbei, o ihr Gläubigen“ aus Portugal und „Schlaf, mein Kindlein“ aus Russland.

Mit lang anhaltendem Applaus bedankten sich die Zuhörer der vollbesetzten Kirche bei den Musikern und Sängern für die Stunde der Musik am Abend des ersten Advents.