Adventsfahrt des Seniorenforums

(ppe) „Jetzt ist die Zeit“ – unter diesem Motto starteten 49 Teilnehmer mit Leiterin Margit Pfaff und Dekanats-Altenseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz zu einer adventlichen Fahrt des katholischen Seniorenforums im Dekanat Kitzingen ins thüringische Eichsfeld. Bei der Zwischenstation in Eisenach konnten eigens formulierte Thesen 95 mutiger Eisenacher betrachtet werden, so eine Mitteilung. In Bad Sooden Allendorf am Zimmerbrunnen wurde das dort getextete Lied „am Brunnen vor dem Tore“ gesungen. Das Marcel-Callo-Haus in Bad Heiligenstadt war Quartier. Außerdem besucht wurden die kleine Kapelle Etzelsbach, auf die die ganze Welt beim Papstbesuch schaute und die Ausstellung „Luthers ungeliebte Brüder“, wie es zum Abschluss der Pressemitteilung heißt.