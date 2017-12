Adventliche Klänge in der Kirche

(ela) Über 100 Besucher kamen zum vorweihnachtlichen Adventskonzert mit dem Blechbläserensemble Tetila-Brass in die Pfarrkirche St. Sebastian in Reupelsdorf. Die sechs Musiker aus Reupelsdorf und Dettelbach, Richard und Fabian Weiß, Roland Gast, Peter Wunder, Dieter Ehrbar und Ralf Dieter Kettermann, bekamen für ihr großes Repertoire, das von klassischen deutschen Weihnachtsliedern über amerikanische Christmas-Songs bis hin zu fränkischer Adventsmusik reicht, großen Beifall, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Adventsgedichte und Weihnachtslieder zum Mitsingen, die von Patricias Zang an der Orgel begleitet wurden, rundeten das Konzert ab. Im Anschluss konnten die Gäste bei Glühwein und Lebkuchen den Abend ausklingen lassen. Mehrere hundert Euro kamen an Spenden zusammen, die die Kirchenverwaltung Reupelsdorf einem sozialen Zweck zuführen wird, heißt es am Ende der Pressemitteilung.