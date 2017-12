Advent in fränkischen Bauernstuben

Noch am zweiten und dritten Adventssonntag (10. und 17. Dezember) sind die Öfen in den Stuben im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim angeschürt und es duftet nach Bratäpfeln, Glühwein und Kartoffellebkuchen. Weihnachtliche Lieder, begleitet von Zither, Hackbrett oder Gitarre und Geschichten zur Adventszeit sind von 12 bis 16 Uhr zu hören. Und an den Samstagen, 12. und 16. Dezember, können Museumsbesucher den Helfern bei der Adventsbäckerei zusehen und auch probieren (ebenfalls von 12 bis 16 Uhr).

In den Höfen, Scheunen und Stuben gibt Weihnachtsbaumschmuck, handgeschnitzte Backmodeln, bemalte Springerle, Rauschgoldengel, Tonfiguren, Krippen, Kränze, Keramik, handgewebte Teppiche, Filzfiguren und Gestricktes aus Schafwolle zu sehen und auch zu kaufen, so die Mitteilung des Museums.

Doch was wäre die Adventszeit ohne Musik? Diese ist an den Adventssonntagen das Herz der Veranstaltungen.

Am zweiten Advent sind das Collegio Alsaci, der Winzersingkreis Iphofen, die Vacher Stubenmusik, Vocalis Ipsheim und die Dürrwanger Harlessänger zu hören und am dritten Adventssonntag der Kirchfarrnbacher Dreigesang, die Hupferdn, die Reichersdörfer Stubenmusik und die Walder Gmabüschsänger.

An den Adventssonntagen trägt Gunda Rechter nachdenkliche und pointiert geschliffene Texte aus ihren Büchern in fränkischer Mundart vor und Posaunenchöre der Region musizieren jeweils ab 15 Uhr im Biergarten am Museumseingang.

Auch die Fördervereine des Fränkischen Freilandmuseums bringen sich mit ihren Mitgliedern bei der Gestaltung der Weihnachtssonntage ein: am zweiten Advent der Förderverein Fränkisches Freilandmuseum rund um die Mühle Unterschlauersbach.

Am Sonntag, 10. Dezember wird die Weihnachtsgeschichtenach Lukas in fränkischer Mundart vorgetragen, begleitet von den Bad Windsheimer Sängern und Spielleut'. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Seekapelle in Bad Windsheim. Die Wege im Museumgelände sind ab Einbruch der Dunkelheit mit Fackeln ausgesteckt.

Hans-Sachs-Weihnachtsspiel

Mit dem traditionellen Weihnachtsspiel „Empfängnis und Geburt Christi“ des Nürnberger Schuhmacher-Poeten Hans Sachs am Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr endet das Museumsjahr. Die Theatergruppe der Volkstanzgruppe Eschenbach gestaltet das Weihnachtsspiel zusammen mit den Aurataler Sängern und der Eschenbacher Hausmusik. Für viele Museumsfreunde, Familien und Museumsmitarbeiter sei diese Aufführung ein liebgewordener Abschluss der Saison. Ochs und Esel begleiten die Szenerie und auch die Museumsschafe sind zur Theateraufführung im Einsatz.

Eintritt 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familien 17 Euro, Teilfamilien 10 Euro.