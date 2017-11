Acrylbilder der Freitagsmaler

In der Galerie der Sparkasse Kitzingen stellen die Freitagsmaler derzeit zum siebten Mal aus. Die Besucher erwarten Kunstwerke zum Thema „Die Jahreszeiten und ihre Farben“. Seit mehr als 20 Jahren treffen sich die Teilnehmer in der Volkshochschule Kitzingen. Am Anfang befasste sich die Gruppe mit der Aquarellmalerei. Später kamen verschiedene Techniken dazu. Beim Malen mit Acrylfarbe ergaben sich neue Formen der Ausführung und die Künstlerinnen versuchten, so nach und nach hinter die Geheimnisse und Ausdrucksmöglichkeiten der Acrylmalerei zu kommen – ebenso wie die Herstellung von Collagen. Die Ausstellung ist bis 19 Januar zu den üblichen Öffnungszeiten der Sparkasse zu sehen. Die Freitagsmaler sind: Bärbel Hannemann (Dettelbach), Beatrix Hermann (Sommerach), Claire Hui-Hsin (Mainstockheim), Sabine Kauer (Rottendorf), Hannelore Lang (Castell), Irmgard Mühlich (Kitzingen), Doris Pelzer (Marktbreit), Gabi Schaller-Grötsch (Mainbernheim), Waltraud Schleyer (Kitzingen), Anne Schneier (Mainbernheim), Monika Stasun (Kitzingen), Josefine Vetter (Kitzingen) und Christine Wehr (Sulzfeld).