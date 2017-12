Achtung Umleitung!

DETTELBACH

Bis 8. Dezember wird die Fahrbahndecke auf der Anschlussstelle Dettelbach (Übergang B 8 zu ehemaligen B 22) erneuert. Gesperrt ist die Abfahrt von Dettelbach kommend auf die B 8 in Richtung Würzburg. Ebenso geht es nicht auf der B 8 von Kitzingen kommend in Richtung Mainfrankenpark. Die jeweiligen Umleitungen sind ausgeschildert.

GERLACHSHAUSEN

Wegen Kanalsanierung und dem Neubau einer Bushaltestelle ist die KT 11 in Gerlachshausen von der Schweinfurter Straße 108 bis 116 bis längstens 22. Dezember für den Verkehr gesperrt. Anlieger frei bis Baustelle.

KITZINGEN

Wegen der Erweiterung des Kindergartens ist die Memellandstraße in diesem Bereich bis voraussichtlich März für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken Memellandstraße 32 bis 69 erfolgt in dieser Zeit ausschließlich über die Tannenbergstraße. Wegen Abriss- und Neubauarbeiten für die Akademie im Deutschen Fastnachtmuseum kommt es bis voraussichtlich 22. Dezember zu einer halbseitigen Sperrung der Luitpoldstraße 6-10 in Richtung Stadtgraben. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Kaiserstraße, Krainberg, Lindenstraße, Falterstraße.

Kleinlangheim

Wegen Bauarbeiten ist die Kreisstraße KT 11 in der Ortsdurchfahrt Kleinlangheim von der Einmündung Schulstraße bis zur Einmündung Am Castellbach bis 22. Dezember vollständig gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ab Großlangheim über Hörblach, Schwarzach nach Haidt sowie ab Feuerbach über Atzhausen, Düllstadt, Schwarzach nach Haidt und umgekehrt ist eingerichtet.

WIESENTHEID- UNTERSAMBACH

Die Kreisstraße Wiesentheid – Untersambach ist wegen Bauarbeiten bis Mitte 2018 ab dem Sportzentrum in Wiesentheid gesperrt; Umleitung über Abtswind; weitere Umfahrungsmöglichkeit über Geesdorf.