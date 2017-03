Achtung: Der Wandel kommt

Hellsehen können sie nicht. Einen Blick in die Zukunft haben sie trotzdem gewagt. 13 Schüler des Armin-Knab-Gymnasiums in Kitzingen sind in einem Seminar der Frage nachgegangen, wie sich das Leben in Stadt und Landkreis Kitzingen im Jahr 2032 gestalten wird. Die Ergebnisse sind für Bürgermeister, Stadträte und Bewohner gleichermaßen interessant.

Der demografische Wandel kommt. Die Flüchtlingswelle mit ihren eher kurzfristigen Konsequenzen wie Wohnraumknappheit und Bevölkerungszuwachs darf darüber nicht hinwegtäuschen. Im Jahr 2032 wird vieles anders sein. Der Landkreis Kitzingen kommt – im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands – glimpflich davon. Die Bevölkerungszahl bleibt in etwa konstant.

Dennoch: „Es wird Gewinner und Verlierer geben“, prognostiziert Erdkundelehrerin Mariella Riedmann, die das W-Seminar am AKG angeboten und geleitet hat. „Das Thema Demografie mit all seinen Problemen wird viel präsenter sein, als viele heutzutage denken.“ Wer rechtzeitig Vorsorge getroffen hat, der kann optimistisch in die Zukunft schauen – siehe Iphofen.

Iphofen hat rechtzeitig geplant

Marie-Luise Scheckenbach hat sich mit dem Flächenmanagement in Iphofen auseinandergesetzt. Sie hat mit Bürgermeister Josef Mend und mit den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung gesprochen und ihre eigenen Schlüsse gezogen: Iphofen ist in seinen Planungen viel weiter als manche andere Gemeinden im Kreis. „Sie haben sich rechtzeitig mit der Problematik beschäftigt“, lobt die Abiturientin. Leerstände in der Altstadt? In Iphofen kein Thema. „Die Grundbesitzer werden von der Stadt intensiv beraten“, erklärt sie. Gleichzeitig werden Baugebiete in der Fläche ausgewiesen, der Einzelhandel angelockt. Ergebnis: Iphofen ist auf Jahre hinaus eine wachsende Stadt. Vier Kilometer weiter westlich schaut das schon ganz anders aus.

Schleichende Gefahr

„Mainbernheim wird auf jeden Fall schrumpfen“, stellt Laura Oechsner klar. Die Prognose liegt bei einem Bevölkerungsrückgang von zehn Prozent bis ins Jahr 2032. Das Problem: Fast die Hälfte der Einwohner ist schon jetzt älter als 60. Lange Zeit sei zu wenig getan worden gegen die schleichende Gefahr, kritisiert die Schülerin. Jetzt habe man reagiert, den Kindergarten erweitert, ein neues Baugebiet ausgewiesen. Es gebe kaum noch Leerstände im Ort. „Das Bewusstsein ist gewachsen, dass die Demografie ein Problem ist“, sagt Oechsner.

Im Gegensatz zu anderen Regionen im Freistaat gebe es im Landkreis Kitzingen immer noch keine Fachkraft, die sich speziell um die Demografie und ihre Auswirkungen kümmert, wundert sich Lehrerin Riedmann. Sie ist in Würzburg aufgewachsen, hat an der Uni Bamberg studiert und am Lehrstuhl für Kulturgeografie unter anderem das Thema Demografie unterrichtet. Den Schülern am AKG wollte sie die Möglichkeit bieten, ihre Heimat mal ganz anders zu erfahren. „Wir konnten einen Blick in die Zukunft werfen, es ging weniger um das Auswendiglernen von Fakten“, freut sich Mathias Kaschper. „Im Unterricht wird so etwas ja sonst nie besprochen“, ergänzt Ivo Sauer.

Attraktivität der Altstadt

Er hat sich in seiner Arbeit mit der Stadt Kitzingen beschäftigt. Genauer: Mit der Wohnsituation, speziell nach dem Verkauf der Marshall-Heights. Zur Erinnerung: Schnell sind die 103 so genannten Texas-Häuser verkauft gewesen, derzeit werden einige der insgesamt 30 Wohnblocks renoviert. Investor Georg Wittmann will unter anderem Mehrgenerationenhäuser etablieren, auch an Studentenwohnheime hat er gedacht. Ob der Plan aufgeht?

Laut Prognose wird Kitzingen nicht wachsen, sondern seine Bevölkerungszahl in etwa halten. Aktuell sei der Wohnbedarf zwar groß. „Aber in 30 Jahren schaut das schon wieder anders aus“, sagt Riedmann. Was geschehe dann mit den leeren Häusern und Wohnungen? Vor allem in den Innenstädten. Zukunftsträchtiger sind aus ihrer Sicht Projekte, wie sie derzeit auf dem ehemaligen Bürgerbräu-Gelände entstehen. Kurze Wege für die Bevölkerung sichern letztlich auch die Attraktivität der Altstadt. „Die sollte auf keinen Fall aussterben“, betont Sauer.

Und die Vereine? Wird es bis ins Jahr 2032 zu einem großen Vereinssterben kommen? Maximilian Mergenthaler hat sich mit diesem Thema am Beispiel Iphofens beschäftigt. Ergebnis: Wer sich frühzeitig auf den Wandel einstellt, der wird überleben. Neben Fusionen – wie sie im Fußball längst Gang und Gäbe sind – gibt es die Möglichkeit, neue Angebote zu erstellen und die Verantwortung innerhalb des Vereins auf verschiedene Schultern zu verteilen.

Weniger Schüler

„Die Vereine sind sich ihrer schwierigen Lage durchaus bewusst“, sagt Mergenthaler. Mit speziellen Angeboten für Senioren wollen sie dem demografischen Wandel begegnen, jüngere Mitglieder auch für zeitlich begrenzte Mitarbeit gewinnen. „Die Zeiten von langjährigen Funktionären, die nur für den Verein leben, sind vorbei“, sagt Mergenthaler. Durch Kooperationen mit Schulen und Kindergärten machen die Vereine schon jetzt frühzeitig Werbung in eigener Sache – und steigern die Chance, dass sie auch in 15 Jahren noch am Leben sind.

Ende Juni werden die Abiturienten ihre Zeugnisse erhalten. Die Schulzeit ist für sie dann Geschichte. Nach 20 Jahren werden die meisten für ein Klassentreffen ans AKG zurückkehren. Vieles wird sich nach der Prognose von Mathias Kaschper nicht verändert haben. „Die Schülerzahl wird sich reduzieren“, prognostiziert er. Von derzeit 1130 Schülern auf etwas über 1000. Ein Problem sei das nicht. Das Kitzinger Gymnasium stoße jetzt schon an seine räumlichen Grenzen.