WIESENTHEID vor 2 Stunden

Achtmal in Folge ausgezeichnet

Der Amtschef des Umweltministeriums, Christian Barth, überreichte 115 erfolgreichen Schulen aus Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben die Auszeichnung „Umweltschule in Europa/Internationale Agenda 21-Schule für das Schuljahr 2016/17“. Die Veranstaltung fand in der Freien Waldorfschule Wendelstein, Landkreis Roth, statt. Das Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid wurde von 45 unterfränkischen Schulen, darunter auch das Gymnasium Marktbreit und die Grundschule Kleinlangheim, geehrt – Wiesentheid zum achten Mal in Folge.