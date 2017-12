Abwasseranlagen: Nachbesserungen gehen ins Geld

Um viel Geld ging es in der Rödelseer Gemeinderatssitzung am Montagabend Allein zwei Stunden dauerte die Diskussion über die Sanierung der Abwasseranlagen, die Entwässerung und die Sanierung von Gräben.

Andreas Lang und Kai Heißner von BaurConsult standen dem Gemeinderat Rede und Antwort. Denn das Gremium ist mit der Funktion der eingebauten Tauchwand beim Bauhof nicht zufrieden. Zu viele grobe Stoffe im Abwasser hängen letztlich im Gitter bei der Abwasseranlage in Fröhstockheim beziehungsweise gelangen in den Bach.

Seit Mai ist die Tauchwand in Betrieb, die grobe Schwebstoffe im Wasser zurückhalten soll. Bereits bei einem Ortstermin vor einigen Monaten hatte sich der Gemeinderat davon überzeugen können, dass dies nicht in dem erhofften Maße der Fall ist. So wünscht sich nämlich Bürgermeister Burkhard Klein eine Quote von 99,5 Prozent.

Laut Heißner ist die Funktionsweise im November nochmals getestet worden. Bis etwa 15 Zentimeter unterhalb der Beckenkante schwimme die Tauchwand auf. Er räumte ein, dass bei hohem Wasserstand die Tauchwand überspült werden könnte.

Jetzt wird zusätzlich ein Staublech montiert, ebenso eine Kamera, die die Funktionsweise der Tauchwand dokumentieren soll. „Planerisch ist es toll, aber es wäre gut, wenn es auch faktisch toll wäre“, betonte Klein.

Risse werden verfüllt

Im Zuge der Arbeiten an den Abwasseranlagen wird auch das Regenüberlaufbecken bei Fröhstockheim saniert. Dazu wird laut Lang der vorhandene Profilbeton abgetragen und das Gefälle nach vorne hin neu profiliert. Risse werden verfüllt, Fugen erneuert und eine abwasserbeständige Beschichtung wird aufgetragen. Möglich wäre auch eine Auskleidung mit Edelstahl, was 55 000 Euro mehr kosten würde. Mit der Betonsanierung soll in der warmen Jahreszeit begonnen werden. Angepeilt wird der Juni.

Erneuert werden die Maschinen- und Elektrotechnik, ebenso gibt es Ersatz für die Tauchmotorpumpen. Die Reinigung des Beckens, die derzeit noch manuell erfolgt, soll künftig automatisch erfolgen, dazu wird ein Schwenkstrahlreiniger installiert.

Des Weiteren wird das alte Lagergebäude abgebrochen und ein neues mit Sanitärbereich errichtet, natürlich auch mit einer neuen Zufahrt mit Wendemöglichkeit.

Strom vom Dach?

Da bei einer Überdachung des Beckens 500 Quadratmeter Dachfläche zur Verfügung stünden, hatte die Gemeinde an Photovoltaik gedacht, insbesondere mit Blick auf die eigene Nutzung des Stroms. Da jedoch häufig bei schlechtem Wetter oder in der Nacht Strom benötigt wird, hatten die Planer eine Stromnutzung von maximal 30 Prozent, realistisch eher bei zehn Prozent gesehen, weshalb das Projekt nicht wirtschaftlich wäre.

Insgesamt kommt das Projekt auf Nettokosten von 462 000 Euro. Ohne Edelstahlauskleidung und ohne die Überdachung wären es 100 000 Euro weniger.

Lösungen wird das Ingenieurbüro bezüglich der Gestaltung und Sanierung des Grabenbereichs am Rödelbach im Bereich des Mühlschutzes erarbeiten. Nicht gewollt vom Gemeinderat ist wegen der Befahrbarkeit eine Lösung mit Geländer. Auch einfache Spielmöglichkeiten für Kinder könnten geschaffen werden.

Diskutiert wurde auch über die Entwässerung im Bereich des Baugebiets „Im Grund“. Die „feuchte Ecke“ soll vom Bauhof öfters beobachtet werden. Eine Verfüllung wäre möglich, hieß es.