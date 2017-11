Abtswinder Wald sieht gut aus

Mit rund 300 Hektar am eigenen Wald gehört die Gemeinde Abtswind wohl zu den waldreichsten in der Umgebung. Kein Wunder also, dass die Pflege der Waldflächen der Kommune von jeher besonders am Herzen liegt. In der Sitzung des Gemeinderats stellten die Förster Klaus Behr und Stefan Kraus von der Forstbehörde den aktuellen Sand vor und informierten darüber, was im kommenden Jahr in den Wäldern rund um den Friedrichsberg geplant ist.

Wald hat sich wieder erholt

Zunächst sprach Bereichsleiter Klaus Behr vom Amt für Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen, dass das trockene Jahr 2015 zwar noch nachwirke. Der Wald habe sich allerdings wieder einigermaßen erholt, was je nach Baumart allerdings unterschiedlich sei. Am besten gehe es der Buche und der Eiche, diese Arten werde man künftig auch verstärkt pflanzen. Größere Probleme hätten dagegen die Fichte und vor allem die Kiefer. Insgesamt gehe es den Abtswinder Wäldern verhältnismäßig gut, so Behr.

Für Abtswind wurde 2011 ein Forstbetriebswerk erstellt, gewissermaßen eine Bestandsaufnahme, in der etwa die Bewirtschaftung und der Hiebsatz für die nächsten Jahre festgesetzt wurden.

Weniger Holz machen

Beim Einschlag liege man etwas über dem Soll von rund 1000 Festmeter im Jahr, so dass man kommendes Jahr weniger Holz machen werde.

Förster Stefan Kraus zeigte die Waldstücke auf der Karte, in denen Holz geschlagen wurde, oder als nächstes gemacht wird. Für dieses Jahr sind mit 52 225 Euro zwar relativ hohe Einnahmen aus dem Holzverkauf zu erwarten, doch für die Pflege und weitere erforderliche Dinge fällt laut Plan auch einiges an, so dass ein Gewinn von etwa 800 Euro kalkuliert wird. Der Gemeinderat nahm schließlich den vorgelegten Forstbetriebsplan einstimmig an.