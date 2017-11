Abtswinder Bad hatte 2017 weniger Besucher

Der eher durchwachsene Badesommer hat der Gemeinde Abtswind einige Besucher weniger, als in den Vorjahren, ins Schwimmbad gebracht. In der Sitzung des Gemeinderats stellte Bürgermeister Jürgen Schulz die Bilanz vor, nach der insgesamt 16 648 Badegäste gezählt wurden. Das sind 435 weniger, als im Vorjahr, was Schulz angesichts des wechselhaften Wetters nicht wunderte.

Damit sank auch der Betrag bei den Einnahmen im Vergleich zu 2016, und zwar um 477 Euro. Das sei zu verkraften, meinten die Gemeinderäte. „Ich hätte gedacht, die Zahlen sind noch schlechter“, kommentierte Bürgermeister Schulz die Auswertung. Wie hoch das Defizit beim Bad in diesem Jahr ist, lasse sich anhand einiger ausstehender Posten noch nicht exakt sagen. Der Betrag werde auch diesmal wieder zwischen 30 000 und 40 000 Euro liegen, vermutete Schulz.

Er gab weiter bekannt, dass die ersten Bauherren im neuen Siedlungsgebiet Röthlein noch in diesem Winter beginnen werden. Die Erschließung sei so weit, dieser Tage erfolge die Vermessung der Grundstücke, dann kann begonnen werden.