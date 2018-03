Abtswind muss mit auf das Schild

In Kürze wird die neue Abfahrt der B 286 frei gegeben, von der aus man ins Gewerbegebiet nach Wiesentheid und nach Abtswind abzweigen kann. Dann soll auf der Beschilderung auch der Hinweis auf Abtswind stehen, wünschten die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung. „Es kann doch nicht sein, wir bauen und bezahlen das Ganze mit und stehen dann nicht mit drauf. Wir liegen genauso an der B 286“, monierte Bürgermeister Jürgen Schulz.

Für die Fahrzeuge, die von der Autobahn auf die B 286 fahren, fehle der Hinweis auf die nach wenigen hundert Metern abzweigende Strecke nach Abtswind. Dort stehen zwar Prichsenstadt, Gerolzhofen und Schweinfurt darauf, so Schulz. Nur sei seine Gemeinde dort nicht zu finden. Dabei wäre es nach Ansicht der Abtswinder Gemeinderäte ohne weiteres möglich, auf einem Hinweisschild oberhalb von Prichsenstadt noch den Schriftzug „Abtswind“ einzufügen.

Als Vorschlag habe man bereits einen Entwurf an das Landratsamt geschickt, nun warte man auf die Antwort, hieß es in der Sitzung. Schulz gab bekannt, dass die neu geschaffene Ampelkreuzung noch vor Ostern in Betrieb gehen soll. Die Ampel, die angefahren und beschädigt wurde, sei repariert, ebenso seien die aufgetretenen Schäden an der neu gebauten Straße wieder behoben Nun fehlten laut Schulz nur noch einige Markierungslinien, die in den nächsten Tagen aufgebracht werden.

In der Ratssitzung beschloss das Gremium zudem, dass sich Abtswind am neuen Prüfstand zum Atemschutz für Feuerwehren in Wiesentheid beteiligt. Dort werden die Geräte gewartet und geladen. Mit Konrad Hanselmann ist zudem der stellvertretende Kommandant der Abtswinder Wehr einer der Zuständigen für die Wartung. Acht Atemschutz-Geräte hat die Wehr derzeit.

Außerdem wurde in der Sitzung bekannt gegeben, dass die Gemeinde die Dachfenster in der ihr gehörenden Wohnung im Feuerwehrhaus renovieren muss. Die Kosten dafür betragen 1423 Euro, sobald es wärmer wird, soll es an die Arbeit gehen, hieß es.