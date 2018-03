Seit 75 Jahren gibt es den TSV Abtswind – ein Grund zu feiern. Deshalb hat die Altherrenmanschaft einen Theaterabend unter dem Motto „TSV Abtswind im Showfieber“ organisiert. Auf der Bühne stehen wird laut Pressemitteilung die Theatergruppe der Feuerwehr Abtswind – 120 Minuten dauert der Dreiakter von Beate Irmisch.

Die Generalprobe findet am Samstag, 3. März, ab 14 Uhr im Haus des Gastes statt. Kinder und Senioren sind herzlich willkommen, heißt es in der Mitteilung weiter. In den Pausen gibt es Kaffee und Kuchen. Weitere Aufführungstermine sind Samstag, 3. März, und Samstag, 10. März, jeweils ab 19 Uhr sowie Sonntag, 11. März, ab 18 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf im Kräuter- und Teeladen Kaulfuss, Tel. (0 93 83) 9 97 97 und an der Abendkasse.