Abteikirche für 70 Cent

Die Abteikirche ist exakt 70 Cent wert, zumindest als Briefmarke. Am 4. August erscheint die Marke der Deutschen Bundespost zum Jubiläum „1200 Jahre Abtei Münsterschwarzach“. Sie zeigt die Klosteranlage mit der Abteikirche als zentrales Element. Die Marke ist in allen Postfilialen bundesweit erhältlich.

Am Erstausgabetag wird zudem in der Abtei ein Sonderpostamt eingerichtet, teilte die Abtei Münsterschwarzach mit. Von 9 bis 15 Uhr können Briefmarkenfreunde im „Raum der Gastfreundschaft“ (Torhaus) das neue Postwertzeichen mit Ersttagstempel und den Ersttagsbrief erstehen. Außerdem werden weitere Schmuckbriefumschläge und Marken angeboten.

Bruder Sturmius Stöcklein, selbst ein begeisterter Philatelist, betreue seit 1965 die umfangreiche Briefmarkensammlung der Abtei und habe den Stein für das Erscheinen des Postwertzeichens ins Rollen gebracht, berichtet die Abtei in einer Pressemitteilung. Im April 2014 stellte Abt Michael Reepen den Antrag an das Bundesfinanzministerium, der von Politikern aus der Region unterstützt wurde. Ein Jahr später wurde das Jubiläum der Abtei in das Jahresprogramm 2016 der Deutschen Post aufgenommen.

Der grafische Entwurf von Professor Heribert Birnbach (Bonn) setzte sich in einem Wettbewerb durch. Bruder Sturmius: „Die Marke versucht durch ihre dunkel gehaltenen Farben die mystische Atmosphäre des neoromanischen Sakralbaus auszudrücken und die geistliche Tiefe dieses Klosters aufleuchten zu lassen.“

Das Postwertzeichen wird am 2. September in Münsterschwarzach offiziell vorgestellt. Staatssekretär Werner Gatzer vom Bundesfinanzministerium übergibt die Marke in einer Feierstunde an Abt Michael Reepen. Die Feierstunde findet im Rahmen der Briefmarken-Ausstellung Benedikt-Phila 2016 statt, die vom 2. bis 4. September in der Abtei Münsterschwarzach zu sehen ist.