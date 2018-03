KITZINGEN vor 1 Stunde

Absperrpfosten angefahren

Am Montagnachmittag beschädigte eine Verkehrsteilnehmerin in der Kaiserstraße in Kitzingen einen Absperrpfosten. Die Audi-Fahrerin wollte ausparken und stieß dabei gegen den Pfosten. Durch den Aufprall entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1200 Euro.