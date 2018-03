Abschlusskonzert der Q12

(ela) „Ab Juni hab?n wir Abitur, Abitur oh oh“, sang die ganze Q12 am Ende ihres Konzertes. Denn unter diesem Motto fand kürzlich ein etwas anderer Unterrichtstag statt. Musikalisch und künstlerisch durch verschiedene Beiträge der Schüler untermalt, führten Lehrerdoubles durch den Schultag. So veranschaulichten sie auf lustige Art und Weise die Stilblüten und den Schulalltag der vergangenen acht Jahre am Armin-Knab-Gymnasium, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Auch die Lehrer unterstützten dieses Konzert mit einer Lehrerband und einem kurzen Sketch. Insgesamt ein gelungener Varieté-Abend, der bei den zahlreichen Besuchern begeistert aufgenommen wurde. Organisiert hatten den Abend Nadja Möhrlein, Luis Lauter, Friederike Patzwahl und Eva Wohlfeil, die Technik AG war für Licht und Ton verantwortlich.