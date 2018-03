Abriss der Hüttenheimer Schule beschlossen

Die Gemeinde Willanzheim wollte das Hüttenheimer Schulhaus umbauen und einer neuen Nutzung mit dem Einzug des Kindergartens und des Gemeindearchivs zuführen. Doch wie Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert in der Ratssitzung am Montag sagte, sei eine Sanierung wirtschaftlich nicht sinnvoll. Denn eine Umnutzung mit anderen Raumaufteilungen würden teure Umbauarbeiten für die Statik nach sich ziehen und die Frage der Barrierefreiheit sei nur schwierig zu lösen. Da sich auch die Vereine für einen Neubau ausgesprochen hatten, beschloss der Gemeinderat jetzt einstimmig den Abriss des Schulhauses nachdem der Umbau des Willanzheimer Schulhauses abgeschlossen ist.

Nach Hüttenheim in das neu zu bauende Ersatzgebäude soll dann auch das Gemeindearchiv verlagert werden, da die bisherigen Archivräume in Willanzheim ungeeignet waren, wie Kreisarchivarin Barbara Steinberger in der Ratssitzung aufzeigte. Die Fachfrau schilderte die Gründe, weshalb ein Gemeindearchiv als schriftliches Gedächtnis der Kommunen einzurichten ist. Dafür seien der bauliche Zustand und das Raumklima zu beachten und die Räumlichkeiten seien gemäß DIN-Vorschriften für öffentliche Gebäude zu gestalten. Wie Steinberger betonte, ist das Raumklima der wichtigste Aspekt für die Bestandserhaltung. Ein Archiv müsse verschiedene und getrennte Räume aufweisen, um unterschiedliche Anforderungen gerecht zu werden. Grundsätzlich sollte ein Archiv ein Volumen haben, das den Zuwachs der kommenden 15 Jahren fassen kann.

Weitere Themen im Rat waren:

An der Hüttenheimer Westseite der Rathausfassade und am Bankhäusle zeigen sich Schäden, weshalb eine Teilsanierung notwendig wird. Nach der Grobschätzung des Mainbernheimer Architekten Martin Zeltner wird das Beheben der Schäden 30 000 Euro kosten. Weil die Hüttenheimer heuer im Jubiläumsjahr den Kreisheimattag ausrichten, soll als Sofortmaßnahme zumindest die Rathausfassade ausgebessert werden. Da am Bankhäusle vermutlich Wasser aus dem Untergrund drückt, soll der Ursache später auf den Grund gegangen werden.

Die Hüttenheimer Ratsrunde folgte der Empfehlung des Deutschen Tierschutzbundes zum Zuschuss des Kitzinger Tierheim auf 70 Cent pro Einwohner für das kommende Jahr zu erhöhen. Bislang waren es nur 20 Cent pro Einwohner gewesen, doch der Kitzinger Tierschutzverein konnte seine Kosten nicht mehr decken, weshalb jetzt der erhöhte Zuschussbetrag bei den Kommunen beantragt worden war.

Die Bürgermeisterin informierte über anstehende Sanierungsarbeiten im Sanitärbereich der Markt Herrnsheimer Marktschänke. Auch müssten über kurz oder lang neue Fenster eingebaut werden, wofür schon vor Jahren 50 000 Euro veranschlagt gewesen seien. Ingrid Reifenscheid-Eckert hatte die gute Nachricht, dass die Sanierungen wahrscheinlich vom Amt für ländliche Entwicklung bezuschusst würden.

„Es freut mich bekannt zu geben, dass unser Weinparadies für die Genusskultur als einer der 100 Genussorte in Bayern ausgezeichnet wurde“, sagte die Bürgermeisterin. Zudem wurde der Willanzheimer Güterwald innerhalb der bäuerlichen Gemeinschaftswälder im Steigerwald der Titel immaterielles Kulturerbe auf Landesebene verliehen und sei auch für die Auszeichnung auf Bundesebene nominiert worden.

Die Flurgänge der Siebener werden heuer ab dem 16. April nach und nach in den drei Ortsteilen anberaumt. Als weitere Termine nannte die Bürgermeisterin die Bürgerversammlung in Hüttenheim (6. April), Willanzheim (9. April) und Markt Herrnsheim (13. April).

Die Ratsrunde stimmt der Verlängerung des Stromkonzessionsvertrags mit dem Stromversorger N-ergie zu.

Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass der Bürgerbus nach der Winterpause ab dem 9. April wieder fahren wird.