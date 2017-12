NORDHEIM vor 1 Stunde

Abgabetermin wurde gesetzt

Wieder einmal war die Erstellung der Gemeinde-Chronik Thema in der Sitzung des Gemeinderates Nordheim. Autorin Dr. Ute Feuerbach sollte das Werk zur 1100-Jahrfeier im nächsten Jahr eigentlich längst präsentieren. Nun steht das Orts- Jubiläumsjahr vor der Tür und laut Mitteilung von Feuerbach ist erst die Hälfte der Chronik fertiggestellt. Bis zur Präsentation des Komplettwerkes wird also noch einige Zeit verstreichen, was im Rat Unmut auslöste.