Ab Mai wird in Marktbreit geblitzt

Ein knappes Viertel Jahr haben die Marktbreiter noch Zeit, dann wird es ernst: Denn dann kann bei zu schnellem Fahren im Stadtgebiet ein Strafzettel drohen. Wie Bürgermeister Erich Hegwein in der Ratssitzung bekannt gab, könnten erste Geschwindigkeitsmessungen Ende April oder Anfang Mai starten.

Ein langer Weg zur Verkehrsüberwachung

Es war ein langer Weg mit vielen Hürden, der von der Stadt beschritten werden musste. Nach der grundsätzlichen Zustimmung durch den Stadtrat, eine kommunale Verkehrsüberwachung für den fließenden Verkehr einzurichten, musste die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft ihre Erlaubnis geben, was mit Ausnahme der Stimmen aus Obernbreit auch erfolgte.

Mit der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft war auch schnell eine Firma gefunden, die den Auftrag übernimmt. Schwieriger war es, einen Vertrag mit der VG Wiesentheid zu schließen, die die Verwaltungsarbeit übernehmen sollte. Denn das Innenministerium in München sperrte sich anfangs dagegen: Eine kleinere Kommune könne eine solche Arbeit nicht für eine größere ausführen. Erst nach einem Personalwechsel dort wurde die Verantwortung an die Regierung von Unterfranken und von dort an das Landratsamt weitergereicht. Vor dort kam dann Ende vergangenen Jahres der positive Bescheid.

Liste mit möglichen Messstellen vorgelegt

Am Montagabend legte der Bürgermeister schließlich den Räten eine Liste von 22 möglichen Messstellen in Marktbreit und in Gnodstadt vor. Eine Woche haben die Räte nun Zeit, gegen einzelne Punkte Widerspruch einzulegen, oder die Liste zu erweitern. „Manche machen Sinn, manche schauen nach Abzocke aus“, kommentierte Volker Iglhaut den Vorschlag. Abzocke gebe es keine, so Hegwein. Wer sich an die Verkehrsregeln halte, müsse auch nicht mit einem Strafzettel rechnen.

Damit hat die Stadt aber noch nicht alle Hürden genommen. Nun wird sich ein Vertreter der Wach- und Schließgesellschaft die möglichen Messstellen ansehen und entscheiden, ob das dort überhaupt möglich ist. Zudem müssen bei Staats- und Kreisstraßen, die außerhalb des Stadtgebiets liegen, etwa an der Zufahrtsstraße von der Autobahn, die Genehmigung der Behörden eingeholt werden. Und bei innerörtlichen übergeordneten Straßen, wie der Adam-Fuchs-Straße, müssen die Behörden zumindest informiert werden. Deshalb wird es wohl noch knapp drei Monate dauern, bis die ersten „Blitzer“ zum Einsatz kommen.