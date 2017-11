AOK und Landratsamt unterstützen bundesweiten Vorlesetag

(ppe) Zum sechsten Mal beteiligte sich die AOK Bayern am bundesweiten Vorlesetag, einer Aktion der Stiftung Lesen. Norbert Zirnsak, Beiratsvorsitzender der AOK in Würzburg, las gemeinsam mit dem stellvertretenden Landrat des Landkreises Kitzingen, Paul Streng im Kindergarten St. Michael in Kitzingen vor. Ziel des Vorlesetages ist es laut Mitteilung, Kinder so früh wie möglich für Bücher zu begeistern und die Lesekompetenz zu erhöhen. „Regelmäßiges Vorlesen trägt viel dazu bei, dass Kinder gut lesen und schreiben lernen, selbstbewusst werden und gesund aufwachsen“, so Zirnsak. Das Foto zeigt (hinten von rechts) AOK-Beiratsvorsitzenden Norbert Zirnsak, Ute Weiß (Kindergartenleitung), stellvertretender Landrat Streng und Petra Prokot, Geschäftsführerin der evangelischen Kindergärten der Stadtkirche, mit den Kindern und einigen Müttern, die ebenfalls vorlasen haben.