Ärger über ein geplantes Baugebiet

Ein weiteres Mal holt Josef Mend oben am Podium tief Luft, ehe er zur Antwort ansetzt. Er blickt weit in den Saal der Karl-Knauf-Halle hinein, wo sich am Donnerstag ein Fröntchen der Kritik aufbaut.



Zwei ältere Damen herrschen Iphofens Bürgermeister wegen eines geplanten Baugebiets am Geiersberg an. Nur eine Häuserzeile hinter ihren Grundstücken in der Schlesienstraße soll Bauland entstehen – und das, wo Mend versichert habe, dass an dieser Stelle „nie“ ein Baugebiet ausgewiesen werde.

„Nie“ sei nie gesagt worden

Mend muss sich in diesem Augenblick an den Titel eines James-Bond-Streifens erinnert fühlen: Sag niemals nie. „Nie“, erwidert Mend, „habe ich bestimmt nicht gesagt. Das hat mich meine lange Verwaltungserfahrung gelehrt. Vielleicht habe ich ja gesagt: schwer vorstellbar.“ Den beiden Damen geht es weniger um Wortklaubereien, sondern um Grundsätzliches.

Nicht mit allen Anwohnern gesprochen

Sie werfen Mend vor, nicht mit allen Anliegern am Geiersberg gesprochen und sie vor vollendete Tatsachen gestellt zu haben. Der wehrt sich nach Kräften. „Es kann nicht Aufgabe des Bürgermeisters sein, dass ich die ganze Schlesienstraße abfrage.“ Das Baugebiet sei für die Stadt wichtig, wenn sie stabil bleiben und weiter wachsen wolle.

„Sollen wir beschließen, kein Baugebiet auszuweisen?“, fragt Mend in den mit fast 300 Leuten gut gefüllten Saal. Das nun nicht, aber hier gehe es um einen wesentlichen Eingriff, um zu viele Ausnahmen von der Regel. Jetzt plötzlich sei eine offene Bauweise möglich. „Die größte Ausnahme“, gibt Mend zurück, „haben wir doch bei Ihrem Anwesen in der Schlesienstraße gemacht.“ Das Haus sei in der Baureihe deutlich nach hinten versetzt. Da gibt es Beifall und Gelächter im Saal.

Frust beim Thema Kinderkrippe

Es bleibt der einzige Aufreger eines Abends, von dem der Bürgermeister dennoch einiges an Wünschen und Bedürfnissen der Bürger mitnimmt, etwa die Sorge von Eltern, sie würden keinen Krippenplatz für ihr Kind bekommen. Mend besänftigt und beruhigt Väter wie Bernd Pietschmann, der wie viele andere bei einem Infoabend im Kindergarten erfahren hat, dass ab September wegen der Raumnot nur drei Neuanmeldungen angenommen werden.

Den Frust und Ärger könne er verstehen, so Mend, er sei aber unbegründet. Die Stadt werde auf jeden Fall eine Übergangslösung bieten, bis die geplante neue Kinderkrippe fertig sei. Pietschmann ist mit der Antwort „nur halb zufrieden“. Mend müsse schon konkreter werden, wie diese Lösung aussehe. Zur Not würden die Kinder ein, zwei Monate in einem Wohncontainer betreut – der Bürgermeister sei aber optimistisch, dass das neue Objekt in Holzbauweise zügig fertig sei, wenn der Stadtrat Anfang März den Standort festgelegt habe.

Stadt als Trägerin

Viele Eltern wünschen sich offenbar, dass die Stadt Trägerin der neuen Einrichtung wird. Was hinter diesem Anliegen stecke, wird Mend gefragt. Der bleibt vorsichtig. „Es gibt Eltern, die nicht die totale christliche Erziehung wollen.“

Zudem gebe es latente Kritik am derzeitigen Konzept, dass sich die katholische Kirchenstiftung St. Veit als Trägerin des bestehenden Kindergartens gegen eine Waldgruppe sperre. Mend rät den Bürgern: „Wenn Sie etwas wissen wollen, fragen Sie nicht irgendjemanden auf der Straße. Fragen Sie mich.“

Antrag zu Urnengräbern

Einige nutzen das Angebot, um noch einmal den Wunsch nach Urnengräbern im Friedhof vorzutragen. Das sei ein Gebot der Stunde, denn wer soll sich um die großen Gräber kümmern, wenn die Angehörigen aus Iphofen weggezogen sind? Eine Frau – Mend bezeichnet sie versehentlich als „Frau Herrgott“, dabei heißt sie Herget – hat die Totentafel in der Zeitung ausgewertet. „Von 48 Bestattungen waren 26 Urnenbeisetzungen.“ Mend versteht den Beitrag als Antrag, den er dem Stadtrat vorlegen will. Entlang der Südmauer seien auf die Schnelle einige Urnengräber einzurichten.

Appell an Vernunft der Anwohner

Nicht fehlen darf das Thema Verkehr, das immer in der Versammlung aufschlägt – diesmal in Form eines Antrags, die Weinbergstraße in Iphofens ältestem Baugebiet für Traktoren zu sperren. Mend nimmt die Sache zum Anlass für einen grundsätzlichen Appell an die „Vernunft der Anwohner“ und für diese Frage: „Welche Aufgabe hat eigentlich eine Straße? Sicherlich nicht jene, dass man sie im Bereich eines einzelnen Bauherrn verkehrsberuhigt.“