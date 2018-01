Änderungen an Flächen melden

Die Grundlagen für die Antragstellung 2018 für Landwirte werden jetzt geschaffen. Anpassungen an bestehenden Feldstücken und Zugänge neuer Flächen melden die Landwirte im i-BALIS. Dort stehen die Luftbilder neuesten Standes aus der Befliegung 2017 zur Verfügung. Dies teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen mit. Es liegt in der eigenen Verantwortung der Antragsteller, dass nur genau die Flächen angegeben werden, für die ein Nutzungsrecht besteht. Grünwege und Straßenbegleitgrün etc. können nicht Bestandteil eines Feldstücks sein. Besonders aufmerksam sind die Flächen, die an Wald angrenzen, zu prüfen und auch solche mit Landschaftselementen. Zudem gibt es seit 2016 für Veränderungen am Dauergrünlandbestand keine Toleranzregelung mehr. Ein Mehrfachantrag kann nur dann abgeschickt werden, wenn alle Feldstücke eines Antragsstellers von ihm als „geprüft“ gekennzeichnet sind. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen weist weiterhin darauf hin, dass am 8. Januar die Antragsphase für die Agrarumweltmaßnahmen (Kulap und VNP) beginnt.