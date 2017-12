AELF punktet mit Mitarbeiter- und Besucherservice

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in der Kitzinger Siedlung wartet mit drei Neuigkeiten auf. Die Behörde ist nahezu barrierefrei, bietet familienfreundliche Arbeitsplätze und eine kostenlose E-Tankstelle für Beschäftigte und Besucher.

Barrierefreiheit im Gebäude und im Internet

Landtagsabgeordneter Otto Hünnerkopf und Behördenleiter Gerd Düll freuten sich in einem Pressegespräch über zwei Zertifikate, die das AELF aus der Menge der Behörden herausheben. Das Amt in der Kitzinger Siedlung ist nahezu barrierefrei. Ausgenommen ist das 1. Obergeschoss, doch sind die Mitarbeiter, die dort arbeiten, so flexibel, ihre Besucher auch im Erdgeschoss zu betreuen. Was für den realen Gast gilt, gibt es auch für den virtuellen. Auch im Internet ist der Zugang barrierefrei. Zum Beispiel kann man sich auf den Online-Seiten des AELF Texte vorlesen lassen. Damit ist das Amt Teil der Strategie, die staatlichen Gebäude in Bayern bis 2023 für jedermann zugänglich zu machen.

Für die eigenen Mitarbeiter hat das AELF ebenfalls etwas zu bieten: Mit diversen Angeboten will die Behörde seine Familienfreundlichkeit unterstreichen. Laut Amtschef Düll überlässt das AELF seinen Beamten und Angestellten die Entscheidung, wann sie zwischen 6 und 18 Uhr ihre tägliche Arbeitszeit einbringen möchten. Auch wer in Teilzeit tätig sein will, stößt bislang auf offene Ohren: „Ich habe noch keinen einzigen Antrag abgelehnt“, sagt Düll zur aktuellen Regelung, die etwa 50 Prozent des Personals nutzen. Während meist die Mütter von Teilzeitjobs Gebrauch machen, nutzen die Väter mittlerweile zu 100 Prozent die Möglichkeit der Elternzeit. Selbst ein Sabbatjahr (Sabatical) ist am AELF zurzeit möglich, wenngleich es hierauf keinen grundsätzlichen Anspruch gibt.

Arbeit mit nach Hause nehmen

Schließlich haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, über Telearbeitsplätze einen Teil ihrer Arbeit zu Hause zu verrichten. Zwischen ein und drei Tagen in der Woche können sie so das Büro mit den eigenen vier Wänden tauschen.

Für Düll sind diese familienfreundlichen Bausteine nötig, um auf die veränderten Erwartungen der Mitarbeiter und die aktuellen Bedingungen am Arbeitsmarkt zu reagieren. Noch hat er ausreichend Personal im AELF, das sich aus rund 100 Köpfen zusammensetzt. Doch die Konkurrenz unter den Behörden und mit der freien Wirtschaft wird größer. Deshalb freuen sich Düll und Hünnerkopf über die Teilnahme des AELF am „Familienpakt Bayern“, einem gemeinsamen Projekt von Freistaat, Wirtschaft, IHK und Handwerk, das die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zum Ziel hat.

Kostenlos Strom tanken

Für Mitarbeiter und Besucher des AELF gibt es neuerdings einen weiteren Bonus: Auf dem Parkplatz ist eine Ladestation für zwei E-Fahrzeuge eingerichtet worden. Dafür hat der Freistaat 10 000 Euro investiert. Sie wird zurzeit von zwei Mitarbeitern mit elektrisch angetriebenen Autos genutzt. Wenn die Ladesäule frei ist, steht sie auch Besuchern zur Verfügung – und zwar kostenlos.

Düll hat beim Bau der Ladestation weitere Leerrohre verlegen lassen, so dass er die Kapazität mittelfristig auf acht Ladebuchten ausbauen könnte. Das könnte vor allem dann interessant werden, wenn die Behörde E-Fahrzeuge in ihren eigenen Fuhrpark aufnimmt, wovon Düll in Zukunft ausgeht. Ziel sei es, in Zeiten steigender Luftverschmutzung auf alternative Energiequellen zu setzen.