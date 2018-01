A3 bei Kitzingen: Kleinbus kracht gegen Laster - vier Verletzte

Ein Kleinbus ist am Freitagmorgen auf der A3, kurz vor der Anschlussstelle Kitzingen, gegen einen Laster gekracht. Vier Businsassen wurden dabei verletzt, eine davon schwerer, wie die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried berichtet. Außerdem riss der Tank des Lasters bei dem Unfall auf und mehrere hundert Liter Diesel flossen aus.



Der Verkehr staute sich aufgrund des Unfalls etwa sieben Kilometer zurück. Die Bergung der Fahrzeuge ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Reinigungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden andauern.



Tank aufgerissen: Diesel läuft aus

Gegen 06.30 Uhr war dermit sieben Personen besetzte Kleinbus auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet der 39-jährige Fahrer beim Überholen eines Lastzuges zu weit nach links. Sein Fahrzeug touchierte die Mittelleitplanke, schleuderte vor dem Laster nach rechts und krachte in die Außenleitplanke. Die Anhängerkupplung des querstehenden Kleinbusses bohrte sich in den rechten Tank des Lkw und verursachte dort einen großen Riss. Diesel lief auf den rechten Fahrstreifen, auf den Stand- und auch in den Grünstreifen.



Der Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt. Drei Insassen im Alter zwischen 40 und 51 Jahren wurden leicht, ein 25-jähriger Mann schwerer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Die Freiwillige Feuerwehr Wiesentheid unterstützte die Beamten der Autobahnpolizei bei der Absicherung der Unfallstelle. Vor allem kümmerte sie sich um das Leck des Tanks und konnte eine größere Menge des Kraftstoffs in Behälter fassen. Ein Teil des ausgelaufenen Diesels war aber bereits im Erdreich versickert.



Der verunreinigte Boden muss nun ausgebaggert werden. Dafür bleiben der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen noch mehrere Stunden gesperrt. Die entsprechende Absicherung und Beschilderung wird von der Autobahnmeisterei Geiselwind durchgeführt.



Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 30.000 Euro.