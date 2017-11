800 Sterne für den guten Zweck

(res) Seit Anfang Oktober nähen, basteln, falten und kleben neun Dettelbacher und Frauen – auf dem Foto Dagmar Spath (links) und Inge Weimann – jede Woche gemeinsam. Das Ergebnis sind rund 800 Sterne, die bei den Dettelbacher Adventsstationen und auf dem Kitzinger Weihnachtsmarkt abgegeben werden. Abgegeben deshalb, weil der Erlös der Aktion der Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks zugutekommen soll. Wer dafür etwas in das Spendenglas gibt, erhält als Dankeschön einen der Sterne. Diese sind mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Material und Zubehör wurden gespendet oder von den Frauen selbst zur Verfügung gestellt, sodass der gesamte Erlös dem guten Zweck zufließen kann. Ebenfalls gespendet sind kleine Schachteln für den Transport, die eine Gruppe Grundschüler aus Wiesentheid gefertigt hat. Zu finden sind die Damen bei den Dettelbacher Adventsstationen am 2. und 3. Dezember in der Kunstschmiede Sauer und beim Kitzinger Weihnachtsmarkt vom 8. bis 12. Dezember in der Wirtschaftsschule.