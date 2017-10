76-Jähriger in Unterfranken vermisst - Wer hat den Mann gesehen?

Seit Dienstagabend wird der 76-jährige Michael Gross aus Mainbernheim vermisst. Es ist möglich, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Sämtliche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Wer ihn gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 17.30 Uhr muss Herr Gross sein Wohnanwesen in Mainbernheim verlassen haben. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Da er schlecht zu Fuß und auf Medikamente angewiesen ist, besteht die Möglichkeit, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.



Aktuell laufen im Bereich Mainbernheim umfangreiche Suchmaßnahmen, in die neben der Kitzinger Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Mainbernheim und der Rettungsdienst mit eingebunden sind. Auch ein Vertreter des Technischen Hilfswerks befindet sich bereits vor Ort. Es gibt bislang jedoch keine Erkenntnisse, wohin der Vermisste gegangen sein könnte.



Von dem 76-Jährigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:



- Ca. 165 cm groß

- Normale Figur

- Wenige graue Haare

- Trägt schwarze Hose und vermutlich blaue Mütze



Wer Herrn Gross seit seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 in Verbindung zu setzen.