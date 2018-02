7500 Besucher nach zehn Tagen

Die World-Press-Photo-Ausstellung läuft und läuft und läuft: In zehn Tagen kamen bereits 7500 Besucher in die Kitzinger Rathaushalle. Bei den besten Pressebilder aus dem Jahr 2016 wurden 45 Fotografen in acht Kategorien ausgezeichnet, darunter drei Deutsche. Mehr als 5000 Fotografen aus 125 Ländern beteiligten sich an dem Wettbewerb.

Die jährlich preisgekrönten Fotos werden in einer Wanderausstellung gezeigt, die in mehr als 80 Städten auf der ganzen Welt – nach Angaben des Veranstalters von über einer Million Besuchern – gesehen wird. Kitzingen ist traditionell – nunmehr im zwölften Jahr – der kleinste Ausstellungsort, der weit über 20 000 Besucher anzieht. Noch bis Sonntag, 11. März, sind alle 176 Sieger-Bilder in der Rathaushalle ausgestellt. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Organisiert werden zu der Ausstellung auch mehrere öffentliche Abendveranstaltungen, die jeweils um 19.30 Uhr beginnen. An diesem Donnerstag, 22. Februar, findet ein ökumenischer Abend unter der Überschrift „Und führe uns nicht in Versuchung“ statt. Am 2. März lädt der Verein der Partnerstädte in die Rathaushalle.

Außerdem kommt einer der deutschen Preisträger nach Kitzingen: Am 8. März ist Fotograf Kai Pfaffenbach in der Ausstellung, tags darauf wird er mit Schülern im Kitzinger Armin-Knab-Gymnasium über die Bilder der Welt diskutieren.