700 Euro für den Kampf gegen Leukämie

(ppe) Das Fest des Heiligen Martin ist am Egbert-Gymnasium stets der Anlass, um den Wert des Teilens in den Mittelpunkt zu rücken. Schüler und Lehrkräfte sind aufgerufen, einen Euro zu spenden. So kamen in diesem Jahr 700 Euro zusammen, die nun Prof. Markus Böck von der Universität Würzburg übergeben wurden, teilt das EGM mit. Mit dem Geld wird ein Teil der Speichelproben analysiert, die viele Oberstufenschüler zu Beginn des Schuljahres freiwillig abgegeben haben, um in die Stammzellen-Spenderdatei aufgenommen zu werden. Für zahlreiche Leukämie-Patienten ist die Stammzellenspende die einzige Therapie, mit der ihr Leben gerettet werden kann. Ein besonderer Dank gilt in diesem Schuljahr der Klasse 9b, die den gesamten Erlös (80 Euro) aus dem Smoothie-Verkauf vom Schulfest 2017 für diese Aktion zur Verfügung gestellt hat. Unser Bild zeigt (von links) Schulleiter Robert Scheller, die SMV-Vertreter Lena Knaier und Julian Hiebl, Lehrerin Andrea Weber-Brandt (Compassion-Projekt), Prof. Dr. Markus Böck, Lehrkraft Kathrin Brandl (Compassion) und Dr. Herbert Müller.