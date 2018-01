6850 Euro für KIWI

Einen dicken Spendenscheck von 6850 Euro durften (vorne, von links) Ina Schmolke und Monika Wohlfart in Mainsondheim entgegen nehmen. Die KIWI ist eine Interessengemeinschaft zur Förderung der Würzburger Intensivstation der Universitätsklinik. Sie ermöglicht, dass Klinikpersonal und Eltern die kleinen und schwer kranken Patienten in jeder Hinsicht unterstützen und begleiten. Die engagierten Frauen (hinten, von links) Claudia Munroe, Christina Wolf, Bianca Hubert, Anja Nicola, Michelle Goller, Karolin Schenkel und Anna Rauh sowie ihre Kollegin Lydia Worschech (nicht im Bild) hatten erstmalig in dieser Form Ende November 2017 im Dettelbacher Stadtteil einen Winterzauber organisiert. Bei der Benefizveranstaltung in der Vorweihnachtszeit machte das ganze Dorf mit. Der Sportverein half, viele Bürger bastelten, backten Kuchen oder spendeten Kaffee, einheimische und auswärtige Firmen spendeten Tombola-Preise, die Dorfjugend baute Hütten auf und das ganze Dorf unterstützte die Privatinitiative der acht Frauen. Die MainSingers, Flöte spielende Kinder sowie der von Engeln begleitete Nikolaus gaben der Veranstaltung ein weihnachtliches Flair.