65 Senioren genießen die Ausfahrt des AMC

Die Seniorenausfahrt ist ein fester Termin im Jahreskalender des Automobilclubs Kitzingen (AMC). Dass die Ausfahrt auch nach Jahrzehnten noch gut ankommt, zeigte sich bei der jüngsten Auflage der Veranstaltung mit Gesichte.

Start gleich nach dem Krieg

Im Jahr 1948 stellte sich nach dem Krieg die ADAC-Untersektion Kitzingen als Vorläufer des AMC wieder neu auf. Eines der Ziele war es damals, sich um die Kriegsbeschädigten und Armen von Kitzingen zu kümmern. So waren die jährlichen sogenannten „Schwerkriegsbeschädigten-Ausfahrten“ eine Veranstaltung, bei der sich fast alle ADAC-Mitglieder zur Verfügung stellten, wie AMC-Vorstand Walter Loschky berichtet.

Fester Platz

Mittlerweile nimmt die Seniorenausfahrt Dank des Engagements von Helga und Klaus Issig einen festen Platz im Veranstaltungsreigen des AMC ein, heißt es in einer Mitteilung. Bereits seit 1982 ist das Ehepaar Issig verantwortlich für Gestaltung und Durchführung .

65 sind mit dabei

Erstmals waren dieses Mal neben den Seniorenheimen in Kitzingen und Mainstockheim auch die Senioren des eigenen Automobilclubs dazu eingeladen. Rund 65 Senioren nahmen in den Fahrzeugen Platz, betreut durch Helfer der jeweiligen Träger. Der Dank von Helga Issig ging an die Firmen, die kostenlos Kleinbusse bzw. Pkw zur Verfügung stellten.

Ein besonderer Tag

Die Strecke führte durch den Landkreis Kitzingen zum Forsthaus in Ilmbach. Hier wurden die Gäste durch den AMC bewirtet. Für Musik sorgte Thilo Gernert gestaltet, der seit über 30 Jahren dabei ist.

Für die Senioren war es ein besonderer Tag genauso wie für die Helfer, die für ihren Einsatz durch das Lachen und die Dankbarkeit belohnt wurden, so die Mitteilung am Ende.