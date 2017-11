65 Jahre haben sie sich die Treue gehalten

Ruth und Hermann Geuter feierten am Dienstag in Kitzingen das seltene Fest der Eisernen Hochzeit, zu dem Oberbürgermeister Siegfried Müller namens der Stadt und des Landkreises gratulierte. Müller hatte auch ein Geschenk nebst Glückwunschschreiben des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer im Gepäck. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte bereits postalisch seine Glückwünsche ausdrückt.

Die Jubilarin wurde 1932 als Ruth Langhammer in Breslau/Schlesien geboren, wo sie auch vier Klassen der Volksschule besuchte. Danach gab es wegen der Kriegswirren keinen Unterricht mehr, die Kinder mussten sich nur täglich melden.

In Wilhelmshaven gestrandet

An ihrem 13. Geburtstag, dem 8. Mai 1945, war der Krieg zu Ende und die Russen marschierten in Langhammer ein. Ein Jahr später wurde sie aus der Schule geholt und mit Mutter und Großmutter in einen Güterzug gebracht, der sie raus aus Schlesien in eine der vier Besatzungszonen bringen sollte. Wohin genau wusste niemand.

In der englischen Zone in Friesland wurden sie Tage später abgewiesen und strandeten schließlich in Wilhelmshaven in einer ehemaligen Kaserne, wo Ruth Langhammer früh die Schule besuchte und nachmittags arbeitete.

Über den Suchdienst des Roten Kreuzes hatte die Familie den vermissten Vater gesucht, der zusammen mit einem Kameraden aus der Kriegsgefangenschaft an seinen letzten Militärstandort Kitzingen entlassen worden war.

So kam die Familie 1948 zunächst nach Hüttenheim und zog 1950 weiter nach Mainbernheim, wo Ruth Langhammer den 1930 geborenen Frisör Hermann Geuter kennenlernte.

Er hatte nach dem Besuch der Volksschule eigentlich Elektriker werden wollen, es gab aber keine Lehrstellen. So wurde er Frisör. Am 14.11.1952 wurde dann Hochzeit bei den Schwiegereltern gefeiert, eine große Hochzeit sei es allerdings nicht gewesen, wie sich beide erinnern.

Trauung in Mainbernheim

Die standesamtliche Trauung fand in Mainbernheim statt, die kirchliche jedoch in der Kitzinger Stadtkirche. Dort nämlich hatte die Jubilarin ihren aus Breslau stammenden Taufpfarrer wieder getroffen, der die Trauung gerne übernahm. Allerdings, so Ruth Geuter, musste die Trauung damit zweifach bezahlt werden.

Sie arbeitete bis zur Rente in verschiedenen Unternehmen, zuletzt bei den Leonischen. Hermann Geuter kam für zwei Jahre zunächst zu Zündapp nach Nürnberg und fand danach im Gußwerk einen neuen vor allem wohnortnahen Arbeitsplatz. Das Paar hat drei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel. Die Jubilarin liest und kocht gerne, Hermann Geuter war früher schon mit 17 Jahren ein begeisterter Handballer beim TSV Mainbernheim und betreute mit den Eltern einen der Mainbernheimer Grabengärten. Heute schaut er sich bevorzugt Fußballspiele im Fernsehen an.