65-Jähriger übersah Peugeot

Als ein 65-Jähriger am Mittwochmittag in der Flugplatzstraße in Kitzingen rückwärts mit seinem Pkw aus der Garage fahren wollte, übersah er laut Polizeibericht den Peugeot einer 66-jährigen Frau, welche die Flugplatzstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 8000 Euro entstand.