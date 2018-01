600 PS starkes Cabrio überschlägt sich auf der A3

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zum Dienstag leicht verletzt, als sich sein Cabrio auf der A3 überschlagen hat. Der Schaden wird von der Autobahnpolizei auf über 120 000 Euro geschätzt. Gegen 22.45 Uhr war der 60-jährige Mann aus Nordrhein-Westfalen auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Nach Erkenntnissen der Beamten regnete es zur Unfallzeit. Etwa drei Kilometer nach der Anschlussstelle Schlüsselfeld verlor der Autofahrer die Kontrolle über seinen fast 600 PS starken Mercedes. Der Wagen schleuderte laut Polizei mehrfach gegen die Außenleitplanke, überschlug sich, flog die Böschung hinunter und kam etwa drei Meter unterhalb der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein schrottreifes Cabriolet musste mit einem Kran geborgen werden.