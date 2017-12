57 000 Euro für vier Denkmalschutzprojekte

Für denkmalpflegerische Maßnahmen stellt die Bayerische Landesstiftung regelmäßig Zuschüsse zur Verfügung.

In der Sitzung des Stiftungsrats wurden laut Pressemitteilungen der Landtagsabgeordneten Otto Hünnerkopf (CSU) und Volkmar Halbleib (SPD) jetzt Fördergelder in Höhe von knapp 57 000 Euro für vier Projekte im Landkreis Kitzingen beschlossen.

Danach erhält die Stadt Iphofen 5250 Euro für die Renovierung des Bürgerhauses in der Mönchsondheimerstraße in Hellmitzheim. Für drei private Sanierungen in Iphofen, Volkach und Kitzingen wurden knapp 52 000 Euro bewilligt.

Halbleib hofft, dass weitere Projekte aus der Region gefördert werden. Er ermutigt daher Kommunen, Privateigentümer und Einrichtungen, verstärkt Anträge bei der Landesstiftung einzureichen. „Es lohnt sich, auch wenn nicht jeder Antrag berücksichtigt werden kann“, so der Abgeordnete.

Wichtiger Beitrag

Hünnerkopf weist ebenfalls auf die Fördermöglichkeit durch die Stiftung – neben Zuschüssen des Landesamtes für Denkmalpflege – hin und betont: „Die Empfänger der Fördermittel leisten durch ihre Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zum dauerhaften Erhalt wertvoller Kulturgüter und verdienen dazu unsere Anerkennung.“