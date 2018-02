500 Narren feiern das Schnapszahl-Jubiläum

Hunderte bunter Luftballons bildeten am Rosenmontag eine farbenprächtige Kulisse neben Rathaus und Stadtpfarrkirche. Geschätzt 500 feierwütige Partygäste erlebten auf dem Marktplatz in Volkach eine berauschende Open-Air-Rosenmontagsparty und feierten das Schnapszahl-Jubiläum „1111 Jahre Volkach“. Das Bürgerfest zum städtischen Narrengeburtstag mit der Band Franken-Fieber organisierten die Tourist-Information und die Karnevalsvereinigung Obervolkach. Es war eine gelungene Geburtstagsparty mit bester Stimmung und vielen gut gelaunten Menschen, die sich meist in ausgefallenen Kostümen präsentierten.