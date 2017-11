500 Jahre Narrenliteratur

Zum Elften Elften präsentiert das Deutsche Fastnachtmuseum einen Abend, der im Zeichen herausragender Narrenreden steht. Hans Driesel wird dabei ab 17 Uhr aus der klassischen Narrenliteratur rezitieren und aus Reden von ehemaligen fränkischen Größen (Restkarten für 15 Euro an der Abendkasse). Hans Driesel ist ein Faschings-Urgestein: Er war jahrzehntelang Sitzungspräsident der Schwarzen Elf Schweinfurt und ist seit fast 60 Jahren in der Fastnacht aktiv und gehörte zu den Männern der ersten Jahre von „Fastnacht in Franken“.

Frage: Ich freue mich auf den Faschingsstart, weil . . .

Hans Driesel: . . . ich mich wieder auf den Weg in andere Fastnachtsregionen machen kann, besonders in den Südwesten, zu den Alemannen.

Worauf sind Sie ganz besonders gespannt?

Driesel: In welche Rolle Peter Kuhn in der kommenden Session schlüpft.

Wie wurden Sie zum Narren?

Driesel: 1958 wurde ich darauf angesprochen, einen vorgefassten Text in der Bütt vorzutragen. Das war beim 11er Rat der DJK-Schweinfurt.

Hängen blieb ich schließlich bei der Schwarzen Elf Schweinfurt.

60 Jahre aktiv

Wie lange waren Sie aktiv?

Driesel: Aktiv bin ich noch heute. 2018 sind es 60 Jahre. Davon 38 Jahre als Büttenredner, Redenschreiber und Sitzungspräsident der Schwarzen Elf. Es folgten acht Jahre im Präsidium des Bundes deutscher Karneval. Zu dieser Zeit hatte mich Hans Joachim Schumacher bereits ins Deutsche Fastnachtmuseum geholt. Dort bin ich bis heute aktiv.

Wie kam es, dass Sie sich dem Thema wissenschaftlich genähert haben?

Driesel: Auf der Suche nach den fränkischen Fastnachtstraditionen kam ich u. a. zum Werk des Hans Sachs, das nicht nur Fastnachtsspiele umfasst sondern auch kritische und politische Narrenliteratur. Je tiefer ich zu den Quellen stieg, desto interessanter wurde es.

Bräuche sind nicht statisch

Die interessantesten Erkenntnisse?

Driesel: Fastnachtsbräuche sind nicht statisch, sie wandeln sich, wie alles im Leben. Man sollte sie pflegen, aber nicht konservieren. Meine Sorge ist die zunehmende Kommerzialisierung der Fastnacht, die Gestaltung der Programme durch Profis, die man ganzjährig im Fernsehen oder in der Turnhalle um die Ecke erleben kann. Damit könnte die Fastnacht ihre Eigenart verlieren, zum beliebigen bunten Abend werden, wie man ihn das ganze Jahr über erleben kann. Meine Erkenntnis: Der Weg zu den Ursprüngen wird immer schwieriger.

Was hat Sie bei Ihren Nachforschungen überrascht?

Driesel: Dass es kaum einen Bereich in der Kunst gibt, in dem sich die Fastnacht und ihre zentrale Figur, der Narr, nicht findet. In der bildenden Kunst zum Beispiel spannt sich der Bogen von Dürer über Guardi und Goya bis zu den Malern der Moderne. Denken Sie an die Architektur, an die Kapitelmasken, denken wir an das Theater, an die Literatur. Selbst im Buch der Bücher, der Bibel, findet sich der Narr als Gegenfigur zum König.

Gute Narrenrede

Was zeichnet eine gute Narrenrede aus?

Driesel: Der Redner sollte eine kleine Geschichte pointiert und witzig erzählen. Er sollte aber keine Witze erzählen. Zehn aneinandergereihte Witze sind keine Rede. Keinesfalls sollte ein Redner Politiker mit Kraftausdrücken belegen, wie wir das von so manchem Haudrauf-Kabarettisten kennen.

Wie wichtig ist Lachen dabei?

Driesel: Das Lachen ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Also sollte eine Narrenrede – das gilt auch für kritische bzw. politische Reden – ihre heiteren Passagen haben. Es müssen nicht unbedingt Schenkelklopfer sein.

Die Unterschiede

Welche Unterschiede gibt es? Was unterscheidet beispielsweise den fränkischen vom rheinischen Narren?

Driesel: Nichts! Hinter jedem Narren steht ein Mensch. Franken und Rheinländer unterscheiden sich in ihrer Mentalität, nicht in ihren Sünden, sprich Narrheiten. Die erste Narrheit war der Sündenfall, und wir sind alle Kinder von Adam und Eva, also rundweg Narren.

Was erwartet die Besucher am Samstag in Kitzingen?

Driesel: Ein unterhaltsamer Gang durch 500 Jahre Narrenliteratur, das heißt Zeitgeschichte und ihre Spiegelung in Büttenvorträgen. Dabei wird auch an Redner erinnert, die in Zeiten der Diktatur für das freie Wort Kopf und Kragen riskierten. Vielleicht plaudere ich auch aus dem Nahkästen der Fernsehfastnacht. Auch da habe ich meine – nicht immer guten – Erfahrungen.

Neue Akademie

Was versprechen Sie sich von der neuen Fastnacht-Akademie?

Driesel: Dass wir all jenen, die der Fastnacht fernstehen oder sie gar ablehnen, deutlich machen können, dass Fastnacht, Fasching, Karneval auch einen kulturellen Aspekt haben. Wir thematisieren in der Akademie nicht nur die Fastnacht. Luftschlangenwerfen ist nicht im Programm.