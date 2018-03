500 Euro für einen guten Zweck

(wabr) Seit vielen Jahren werden im Kosmetik- und Fußpflegegeschäft Gudrun Büschel in Volkach Spenden für die „Kinderkrebs-Station Regenbogen“ in Würzburg entgegen genommen. Mit Erfolg, denn durch zahlreiche, Zuwendungen der Kunden kommt alljährlich ein stattlicher Spendenbetrag zusammen. In diesem Jahr waren es erneut 500 Euro, die Unternehmerin Gudrun Büschel an den Vertreter der Elterninitiative leukämiekranker- und tumorkranker Kinder Würzburg, Wolfgang Kraemer, in Form eines Spendenschecks überreichen konnte. Auf dem Foto (von links): Swetlana Reiswick, Wolfgang Kraemer, Gudrun Büschel und Vanessa Janoschka.